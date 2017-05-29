Сегодня выпускники Поморья сдали ЕГЭ по русскому языку

9 июня стал днём самого массового ЕГЭ 2017 года – выпускники сдавали экзамен по русскому языку. В Архангельской области продемонстрировали знания «великого и могучего» более 5 700 человек.

Этот экзамен вместе с ЕГЭ по математике – обязательное условие получения аттестата.

—Экзамен по русскому языку традиционно является самым массовым. В этом году его сдавали более 5 700 человек. В регионе было открыто 85 пунктов проведения ЕГЭ, причём один из них – в Красноборском районе – появился специально для выпускника с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Самый массовый ЕГЭ находится в середине списка выпускных испытаний. Это позволяет ребятам привыкнуть к атмосфере экзаменов, научиться справляться с волнением, которое, конечно же, присутствует у тех, кто приходит на итоговую аттестацию.

—Больше всего я волновался на своём первом ЕГЭ. Особенно переживал, когда шла распечатка контрольных материалов. Но когда получил задания и увидел, что ничего сверхсложного нет, то успокоился, – рассказал о своих ощущениях выпускник Архангельского морского кадетского корпуса Роман Хлебутин.

Его одноклассница Элеонора Бочарова также отмечает, что главное на ЕГЭ – это справиться со своими переживаниями:

«Несмотря на то, что результатов мы ещё не получили, уверена в успехе. Задания оказались не такими сложными, как я себе представляла. Если серьёзно отнестись к подготовке, то ЕГЭ можно спокойно сдать».

Что касается программы выпускных испытаний, то у одиннадцатиклассников Поморья остались лишь дисциплины по выбору. Основной период итоговой аттестации завершится 19 июня, - сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, в министерстве образования и науки Архангельской области открыта «горячая линия», посвящённая вопросам проведения ЕГЭ. Специалисты ведомства готовы проконсультировать выпускников и их родителей по телефону: (8182) 285-585.