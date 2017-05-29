К концу лета Михаило-Архангельский собор обзаведется подсветкой

Нижняя часть фасадов Михаило-Архангельского собора столицы Поморья летом освободится от лесов, а к завершению сезона белых ночей полностью заработает подсветка кафедрального храма.

«Разумеется, проблемы присутствуют при сооружении этого важнейшего объекта, — прокомментировал инспекцию строительства архитектор Дмитрий Яскорский. — Например, сейчас электроснабжение подключено по временной схеме. При этом для отопления собора нужно не только подключение к сетям теплоцентрали, но и дополнительное нагревание воздуха через электрокалориферы. Сегодня мы не можем включить эту систему, поскольку не хватает мощности. Одна из задач — подготовиться к следующему отопительному сезону, подключиться на стационарной основе для полной эксплуатации всех необходимых систем, получить необходимые мощности. В эту проблему активно включился губернатор, я думаю, что у нас все получится. Игорь Анатольевич пообещал помочь, а я знаю, что он держит слово».

По словам Дмитрия Яскорского, все вопросы, возникающие во время строительства уникального храма, имеют рабочий характер и обязательно будут разрешены.

«Большое внимание на встрече мы уделили будущему благоустройству территории собора, завершению фасадных работ, — продолжил архитектор. — Речь идет о стилобате, подиуме, который возвышается относительно общих отметок площади Профсоюзов. Этот подиум нужен, помимо прочего, как удобная площадка для крестных ходов. Сейчас полностью закуплен весь материал, из которого он будет выполнен. Вскоре начнется его укладка, а также установка фонарей, о дизайне которых спорим уже несколько недель. Не хочется делать что-то проходное. На этом прекрасном костюме, выражаясь образно, должна смотреться каждая пуговица, но в то же время она не должна стать золотой. Нужно найти баланс, который позволит сделать индивидуальные красивые вещи, но не выйти за рамки бюджета строительства».

Дмитрий Станиславович рассказал также, что предстоит завершить облицовку парадного крыльца здания камнем: «Бригада каменотесов уже находится в Архангельске, мешает только погода. Надеюсь, что в этом месяце удастся приступить к этим работам, и тогда можно будет окончательно освободить фасад собора от лесов», - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Многие архангелогородцы видели этой зимой собор в лучах подсветки. Однако нижняя часть фасадов пока оставалась в темноте. К концу лета ситуация изменится. «Проект благоустройства предусматривает освещение нижней части стен антивандальными светильниками, которые будут вмонтированы в стилобат», — сказал Дмитрий Яскорский.