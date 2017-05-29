В Архангельске водители пожарных автомобилей приняли участие в соревнованиях

Областные соревнования на звание «Лучший водитель пожарного автомобиля» прошли 8 мая на полигоне в деревне Повракула под Архангельском.

В пожарных «ралли» приняли участие 10 из 18 пожарных подразделений области: команды представили Вельский, Плесецкий, Пинежский, Няндомский, Онежский, Холмогорский, Приморский районы, Архангельск, Новодвинск и Коряжма.

Победу одержала команда отряда государственной противопожарной службы №1 (Вельский район), «серебро» – у ОГПС №12 (Няндомский район), третье место заняла команда Архангельской областной службы спасения им. И.А. Поливаного.

После сдачи теоретического экзамена по ПДД и устройству автомобиля кандидатам предстояло скоростное маневрирование: движение по кругу, «змейка», в том числе и задним ходом, заезд в ворота и гаражный бокс, и даже, можно сказать, цирковой трюк. Не выходя из кабины, нужно было снять пластмассовое кольцо с шеста и через несколько метров забросить его на другой шест.

Кроме «площадки», пожарные продемонстрировали навыки владения насосным оборудованием: работая в паре, необходимо было установить на реку гидроэлеватор (это приспособление для забора воды с небольших глубин), провести боевое развертывание и подать воду на тушение условного пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области.