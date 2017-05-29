Девушкам Северодвинска предлагают обновить гардероб без затрат

Молодёжный центр Северодвинска предлагает девушкам обновить свой гардероб без всяких затрат.

Дресс-кроссинг пройдёт в Молодёжном центре (ул. Первомайская, 13А) с 8 по 11 июня.

- Полон шкаф, а носить нечего? Давайте меняться! - предлагают организаторы. На дресс-кроссинг можно принести платья, юбки, блузки, верхнюю одежду, обувь и даже аксессуары.

Всё это обменяют на купоны, а те, в свою очередь, можно поменять на другие понравившиеся вещи. Условие одно - они должны быть чистыми, желательно без следов носки.

Сдать вещи и получить купоны можно в Молодёжном центре:

- 8 июня с 18.00 до 20.00;

- 10 июня с 16.00 до 18.00.

Выбрать вещи можно будет 11 июня с 15.00 до 17.00.