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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/09/51199.html

Общество

Под Северодвинском пройдёт пробная реконструкция одного из боёв Великой Отечественной войны

Под Северодвинском пройдёт пробная реконструкция одного из боёв Великой Отечественной войны
11 июня в 11.00 в урочище Куртяево под Северодвинском участники военно-исторического клуба «Знамя Севера» проведут пробную реконструкцию одного из боёв Великой Отечественной войны.

Это событие пройдёт в рамках тактического военно-полевого выхода «Школа молодого бойца», который клуб организует для своих новобранцев.10 и 11 июня опытные реконструкторы проведут с новичками занятия по строевой подготовке, отработают приёмы доврачебной помощи, выноса «раненых» с полей сражения. Проведут занятия по тактике боя пехоты при поддержке мототехники.

В «Школе молодого бойца» участники военно-исторического клуба научатся обустраивать лагерь с соблюдением требований устава Рабоче-крестьянской Красной армии, правильно носить форму солдат Великой Отечественной войны, пользоваться оружием той эпохи. По словам организаторов, участники «Школы» на себе испытают те же трудности, что их деды и прадеды в годы войны.

Военно-полевой выход поможет северодвинским реконструкторам подготовиться к масштабному российскому фестивалю «Поле боя Дубосеково», который пройдёт в июле, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. 

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