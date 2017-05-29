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Пятница, 9 июня, 11:00

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/09/51198.html

Общество

Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории, эксперт дал наставления

Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории, эксперт дал наставления
Доцент кафедры отечественной истории Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по истории Татьяна Тетеревлёва дала советы выпускникам школ Поморья по подготовке к профильному экзамену.

Изменений в процедуре проведения ЕГЭ по истории по сравнению с прошлым годом нет. Поэтому специалистам достаточно просто спрогнозировать возможные затруднения, которые могут появиться у выпускников на экзамене. Стоит обратить внимание на материалы, связанные с историей культуры, вопросы по истории XX века и задания, где необходима работа с картой.

— К сожалению, вопросы по истории культуры изучаются по остаточному принципу. В этом разделе встречается много ошибок. Исторический период, который вызывает сложности, – это первая треть XX века: все, что касается революций в России, Гражданской войны, межвоенного периода, – уточнила Татьяна Тетеревлёва. 

Специалист подчеркнула: одиннадцатиклассникам перед экзаменом необходимо постараться систематизировать все полученные знания, выстроить их в единую хронологическую цепь, понять для себя, как взаимосвязаны исторические события.

— Важно не столько заучить материал, сколько настроиться на экзамен, потренироваться решать разные типы заданий, – пояснила эксперт.

Отдельные рекомендации эксперт дала по написанию исторического сочинения:

«Главное в сочинении – содержательная сторона. Нужно быть максимально точным и конкретным в формулировках, указании имён и дат. Сочинение – единственное задание во второй части, где есть штрафные баллы, которые начисляются за наличие фактических ошибок. Так что если вы в чём-то не уверены, то лучше этого не писать. Также важно сделать конкретные выводы: оценить влияние исторического периода или отдельной личности на историю страны».

Напомним, ЕГЭ по истории состоится 19 июня. Фактически в этот день будет завершена программа выпускных испытаний основного периода итоговой аттестации выпускников школ, - сообщает пресс-служба областного правительства. 

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