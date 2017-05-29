Для сгоревшей Плесецкой библиотеки было собрано более семи тысяч книг

За две недели акции было собрано более семи тысяч экземпляров. Это произведения российской и зарубежной классики, в том числе более 65 собраний сочинений, современная художественная и детская литература, сообщает пресс-служба областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.
Департамент по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области организовал сбор книг для Плесецкой библиотеки от землячеств (Лешуконское, Коношеское, Пинежское и другие) национально-культурных объединений и ветеранских организаций.
Значительную часть краеведческой литературы подарил Ломоносовский фонд. В общей сложности только в рамках этой акции было передано более 500 книг.
В акции приняли активное участие общественные организации Архангельска, авторы, издательства и сотрудники библиотеки.
27 мая, в общероссийский День библиотек, в Добролюбовке была подготовлена выставка «Читай, Плесецк!», на которой экспонировалась часть новых книг, собранных горожанами. В этот же день была отправлена в район первая партия в количестве 680 экземпляров.
Директор АОНБ Ольга Стёпина подчеркнула:
«Областная библиотека им. Н.А. Добролюбова стала первой и главной площадкой для сбора книг. Самый значительный вклад среди частных лиц сделала архангелогородка Татьяна Смирнова. Её дочь передала для Плесецкой библиотеки более четырехсот изданий научно-популярной-литературы, детских справочных изданий, художественной литературы».
Все книги, которые поступят в Плесецк через Добролюбовку, будут переданы с электронным каталогом, что позволит сразу после технической обработки предоставлять их читателям, а также иметь полную информацию о том, что передано.
Вопрос, а куда в Плесецке эти книги разместить? В том месте, где сейчас? Господа, это уже не смешно, это очень,очень горько! И До сих пор нет ответа: что делала вневедомственная охрана, почему пожарные не СПАСАЛИ документы, и хотя бы часть фонда? В сетях(VK) в прямую говориться о том, что была нужна земля в центре поселка, под очередной ТЦ.