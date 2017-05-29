Архангелогородцы приберут берег Северной Двины от случайного мусора

9 июня с 10 часов начнётся уборка прибрежной территории силами активных жителей Октябрьского округа и силовых структур.

На береговой линии от улицы Свободы до улицы Гагарина будет проходить ежегодная Всероссийская акция «Чистый берег», в которой смогут принять участие все желающие.

В местах неорганизованного отдыха населения будет убран случайный мусор, территория преобразится.

Во всероссийской акции также примет участие администрация Октябрьского территориального округа, сотрудники МЧС России по Архангельской области, сотрудники Пожарной части № 1, а также работники Центральной спасательной станции и Архангельской таможни, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.