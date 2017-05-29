Температура воздуха ночью +4,+9°, местами слабые заморозки до 0°; днем +13,+18°, местами до +23°, - северное УГМС.
|
Новости дня
Девушкам Северодвинска предлагают обновить гардероб без затрат
Под Северодвинском пройдёт пробная реконструкция одного из боёв Великой Отечественной войны
Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории, эксперт дал наставления
Для сгоревшей Плесецкой библиотеки было собрано более семи тысяч книг
|
Пятница, 9 июня, 11:00
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/09/51194.html
|
9 июня в Поморье ожидается переменная облачность и туман
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +4,+9°, местами слабые заморозки до 0°; днем +13,+18°, местами до +23°, - северное УГМС.
|
Главное
Для сгоревшей Плесецкой библиотеки было собрано более семи тысяч книгСегодня 08:07
Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июняВчера 16:03
Северодвинск готовится к смене властиВчера 14:51
В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотикамиВчера 13:06
80 лучших людей Архангельской области: Николай ЛаверовВчера 09:14
Общество
Девушкам Северодвинска предлагают обновить гардероб без затратСегодня 08:17
Под Северодвинском пройдёт пробная реконструкция одного из боёв Великой Отечественной войныСегодня 08:14
Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории, эксперт дал наставленияСегодня 08:10
Для сгоревшей Плесецкой библиотеки было собрано более семи тысяч книгСегодня 08:07
Архангелогородцы приберут берег Северной Двины от случайного мусораСегодня 08:03
Девушкам Северодвинска предлагают обновить гардероб без затрат
Под Северодвинском пройдёт пробная реконструкция одного из боёв Великой Отечественной войны
Выпускникам, сдающим ЕГЭ по истории, эксперт дал наставления
Для сгоревшей Плесецкой библиотеки было собрано более семи тысяч книг
Архангелогородцы приберут берег Северной Двины от случайного мусора
Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова
АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации
В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию
Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ
На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования
Северодвинск готовится к смене власти
Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания
«Единая Россия» завершила предварительное голосование
Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров
В Маймаксанском округе горел частный дом
В Каргопольском районе мужчина стрелял из пистолета по детям
В Северодвинске подросток украл постельное белье из магазина
Жителя Северодвинска будут судить за мошенничество в соцсетях
В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия
Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей
В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО
Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу
В День России архангелогородцев ждет насыщенная культурная программа
В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра
В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу
В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru