Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июня

На заседании штаба по подготовке Архангельска к осенне-зимнему сезонуп редставители теплоснабжающих организаций доложили о ходе подготовки к отопительному периоду.

По информации главного инженера Архангельских тепловых сетей - структурного подразделения ТГК-2 Станислава Ерехинского, опрессована большая часть теплосетей от Архангельской ТЭЦ, на завтрашний день назначены гидравлические испытания в центральной части города.

- На сегодня обнаружено 35 дефектов, 12 из них уже устранены. Повреждения зафиксированы в посёлке Талаги, в округах Соломбальском, Ломоносовском, Майская горка, Варавино-Фактория. При этом особо крупных дефектов, требующих для их устранения вскрытия дорожного полотна, на данный момент не выявлено, – отметил Станислав Ерехинский.

Что касается локальных котельных, то, как рассказал начальник отдела капремонта АО «Архоблэнерго» Сергей Шестаков, гидравлические испытания проведены на тепловых сетях от 19 котельных, выявлено 33 дефекта. Уже сегодня специалисты притупили к их устранению. Кроме того, сегодня проходят гидравлические испытания на тепловых сетях еще 10 котельных.

По результатам гидравлики специалисты совершат обход сетей, после чего будут оперативно сформированы графики локального отключения горячего водоснабжения для устранения выявленных повреждений.

Работы по возобновлению подачи горячей воды в дома горожан начнутся 11 июня: сети поставят на циркуляцию и начнется подогрев воды. Управляющим компаниям необходимо провести необходимые мероприятия по подготовке внутренних сетей к приему ГВС, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.