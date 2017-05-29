На месте свалки высадили саженцы сосен. Добровольцы и дальше планируют проводить экологические акции в лесах: в течение всего этого года они будут убирать в них мусор, оставленный людьми, а затем - сажать новые деревья.
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Четверг, 8 июня, 18:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/08/51192.html
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Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны
Свалка находилась в лесу недалеко от дачного посёлка «Зверовод». Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и ЛПК, активисты Общероссийского народного фронта, Росприроднадзора и местные жители собрали и вывезли накопившиеся мусорные кучи.
На месте свалки высадили саженцы сосен. Добровольцы и дальше планируют проводить экологические акции в лесах: в течение всего этого года они будут убирать в них мусор, оставленный людьми, а затем - сажать новые деревья.
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