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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/08/51192.html

Общество

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны
Свалка находилась в лесу недалеко от дачного посёлка «Зверовод». Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и ЛПК, активисты Общероссийского народного фронта, Росприроднадзора и местные жители собрали и вывезли накопившиеся мусорные кучи.

На месте свалки высадили саженцы сосен. Добровольцы и дальше планируют проводить экологические акции в лесах: в течение всего этого года они будут убирать в них мусор, оставленный людьми, а затем - сажать новые деревья.

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