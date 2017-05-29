Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны Свалка находилась в лесу недалеко от дачного посёлка «Зверовод». Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и ЛПК, активисты Общероссийского народного фронта, Росприроднадзора и местные жители собрали и вывезли накопившиеся мусорные кучи. На месте свалки высадили саженцы сосен. Добровольцы и дальше планируют проводить экологические акции в лесах: в течение всего этого года они будут убирать в них мусор, оставленный людьми, а затем - сажать новые деревья. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 14:58