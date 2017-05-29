В День России архангелогородцы смогут собрать карту РФ на скорость

12 июня в столице Поморья праздничные мероприятия развернутся на десяти площадках. Одним из «центров притяжения» станет площадь Мира у Вечного огня. Мероприятия там начнутся с 10:00.

На площади Мира разместится предоставленная военно-патриотическим клубом «Орден» выставка «Оружие Победы» и выставка пожарной техники от МЧС. Там же будет работать выездной пункт отбора на военную службу с информационно-агитационной акцией «Служба по контракту – твой выбор!». Также состоится презентация проекта «Дом со звездой», будут работать детская площадка и полевая кухня.

«Изюминкой» площадки станет конкурс на скоростную сборку карты Российской Федерации и Архангельской области.

Ко Дню России в рамках областной госпрограммы по патриотическому воспитанию центр «Патриот» заказал несколько специальных спилс-карт, которые представляют собой набор магнитных элементов в форме российских регионов и районов Поморья. Они собираются на специальной магнитной доске в карту страны и области.

Продемонстрировать географические знания смогут все желающие. Конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области. Задача участников – собрать спилс-карты за максимально короткое время, - сообщает пресс-служба правительства АО.