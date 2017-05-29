В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотиками В июне специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» проведут тренинг «Устоять, нельзя упасть» для воспитанников Архангельской воспитательной колонии. Его цель - наркопрофилактика среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. На протяжении нескольких встреч психологи помогут ребятам выстроить личностную психологическую защиту и приобрести навыки противостояния групповому давлению в ситуации, провоцирующей употребление наркотиков. «Наркомания - проблема многослойная, и причин, приводящих подростка ней, - множество. Мы хотим, чтобы ребята пересмотрели свои жизненные ценности, осмыслили, с какими последствиями употребления наркотиков им пришлось столкнуться. Для каждого это свое - потеря близких, родных, лишение свободы, трансформация личности и др. Подростки должны понять, что с наркоманией можно и нужно бороться. В этом им помогут квалифицированные специалисты либо члены сообществ, имеющие опыт борьбы с этим недугом», - рассказала заместитель директора центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова. Нашли ошибку? Выделите текст,

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