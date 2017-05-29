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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/08/51183.html

Общество

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»
Вячеслав Чиркин в Солонихе
Зародился он от простой дружеской встречи местных поэтов, идея была подхвачена и развита работниками Красноборского музея.

Проходит фестиваль раз в два года. Принимают здесь гостей очень тепло и радушно, можно смело сказать – с любовью! Побывали на этом фестивале Инэль Яшина, Ольга Фокина, Михаил Попов, Валерий Чубар и многие другие известные писатели. В этот раз приехали гости-участники из Северодвинска, Котласа, Сольвычегодска, Виледи, Устьян, Великого Устюга, Вологды, Республики Коми и даже из-под Калининграда.

Интересным, активным гостем оказался Василий Матонин. Его профессорское звание не мешало ему участвовать в массовых играх, хороводе, в который увлекли и меня, деда, артисты Красноборского народного фольклорного хора.

Поразило и восхитило меня мастерство, даже виртуозность игры гармонистов из ансамбля «Красноборские наигрыши». Но, пожалуй, самыми значимыми и полезными мероприятиями для самодеятельных авторов на фестивале в первый день являлись мастер-классы. Их проводили профессиональные литераторы: Василий Матонин, Марина Вахто, Инга Никитина, Сергей Кириллов, Инга Карабинская. Именно они оценивали успехи, разбирали ошибки и недоработки авторов. В этот раз авторам повезло. Разбор вёлся корректно, справедливо, без скидок на неопытность, но очень доброжелательно.

Зал отблагодарил наставников горячими, искренними аплодисментами. Вечером мы собрались на «Литературно-музыкальную светёлку». Нас угостили не только чаем с пирогами и вареньем, но и замечательным концертом местные артисты. Затем нам был представлен «свободный микрофон». Тут уж кто хотел – выложился от души! Читали стихи и прозу, пели свои и популярные песни. Разошлись за полночь.

На следующий день Василий Николаевич Матонин прочитал нам лекцию «Поэзия Серебряного века» с декламацией стихов, с исполнением их под гитару. Я по-хорошему позавидовал этому доброму и мудрому человеку, его творческой памяти, образованности и эрудиции. После такой поэтической «зарядки» мы отправились «в народ», знакомить людей со своим творчеством. Меня с Ольгой Кульневской повезли на встречу с детьми в санаторий «Евда». Мы дарили ребятишкам и в санаторскую библиотеку свои книжки, ознакомились с интереснейшим музеем.

В конце фестиваля некоторые участники огорчались его кратковременности. Программа-то обширная! И надо отдать должное главному организатору фестиваля Ирине Александровне Антроповой с её дружной, трудолюбивой и талантливой командой, фестиваль удаётся всё лучше и лучше. Самое важное – мы творчески сроднились за эти 30 часов общения, - пишет портал "Правда Севера".

Вячеслав ЧИРКИН, член Союза писателей России, Сегодня 12:49

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