Новости дня

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июня

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны

В Маймаксанском округе горел частный дом

Северодвинск готовится к смене власти

Мобильная версия 16+

Четверг, 8 июня, 18:15

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/08/51182.html

Общество

В архангельском Доме молодежи открылся спортивный зал

В архангельском Доме молодежи открылся спортивный зал
Фото предоставила Анна Резвая
В областном Доме молодежи состоялось открытие нового спортивного зала «Свой зал». Общая площадь 250 квадратов, оснащение самое современное. Автор бизнес – проекта выпускник федеральной программы «Ты – предприниматель» в Архангельской области Андрей Шалагин. Он закончил обучение в рамках образовательного проекта «Профессия — предприниматель», в ходе которого разработал, защитил бизнес-план и воплотил его в жизнь.

За четыре месяца плодотворной работы в подвальном помещении удалось создать комфортные условия для занятия спортом: сделан ремонт, закуплены и установлены специальные тренажеры  и необходимый спортинвентарь. Помимо этого, решается вопрос о льготном посещении зала отдельными категориями граждан. Одновременно в новом спортивном зале могут заниматься спортом около 30 человек. 

Директор спортивного зала Андрей Шалагин занимается спортом уже 10 лет. Он  уверен, что зал будет востребован. 

«На данный момент мы прорабатываем вопрос создания специальных ценовых предложений для посещения зала молодежью, а также отдельных категорий граждан. Будем развиваться, и приглашаем всех на тренировки», - сказал Андрей Шалагин. 

Добавим, что спортивный зал в Доме молодежи работает ежедневно: в будни с 7 часов утра до 23 часов, в выходные – с 10:00 до 21:00. 

Следующим в планах – организовать на базе учреждения хостел и кафе быстрого питания. 

Сегодня 12:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июняСегодня 16:03

Северодвинск готовится к смене властиСегодня 14:51
5 комментариев

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотикамиСегодня 13:06

80 лучших людей Архангельской области: Николай ЛаверовСегодня 09:14
1 комментарий

Виктор Панов о проверке МВД в своем театре: я ни копейки не укралВчера 18:27
15 комментариев

Общество

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июняСегодня 16:03

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосныСегодня 14:58

В День России архангелогородцы смогут собрать карту РФ на скоростьСегодня 14:50

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотикамиСегодня 13:06

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»Сегодня 12:49

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июня

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны

В День России архангелогородцы смогут собрать карту РФ на скорость

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотиками

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Маймаксанском округе горел частный дом

В Каргопольском районе мужчина стрелял из пистолета по детям

В Северодвинске подросток украл постельное белье из магазина

Жителя Северодвинска будут судить за мошенничество в соцсетях

В Северодвинске в ДТП пострадала 40-летняя женщина

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

В День России архангелогородцев ждет насыщенная культурная программа

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

В Архангельске выступит хор Валаамского монастыря

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru