В архангельском Доме молодежи открылся спортивный зал

В областном Доме молодежи состоялось открытие нового спортивного зала «Свой зал». Общая площадь 250 квадратов, оснащение самое современное. Автор бизнес – проекта выпускник федеральной программы «Ты – предприниматель» в Архангельской области Андрей Шалагин. Он закончил обучение в рамках образовательного проекта «Профессия — предприниматель», в ходе которого разработал, защитил бизнес-план и воплотил его в жизнь.

За четыре месяца плодотворной работы в подвальном помещении удалось создать комфортные условия для занятия спортом: сделан ремонт, закуплены и установлены специальные тренажеры и необходимый спортинвентарь. Помимо этого, решается вопрос о льготном посещении зала отдельными категориями граждан. Одновременно в новом спортивном зале могут заниматься спортом около 30 человек.

Директор спортивного зала Андрей Шалагин занимается спортом уже 10 лет. Он уверен, что зал будет востребован.

«На данный момент мы прорабатываем вопрос создания специальных ценовых предложений для посещения зала молодежью, а также отдельных категорий граждан. Будем развиваться, и приглашаем всех на тренировки», - сказал Андрей Шалагин.

Добавим, что спортивный зал в Доме молодежи работает ежедневно: в будни с 7 часов утра до 23 часов, в выходные – с 10:00 до 21:00.

Следующим в планах – организовать на базе учреждения хостел и кафе быстрого питания.