В Приморском районе пройдёт фестиваль красок

11 июня в поселке Васьково Приморского района состоится фестиваль красок «Фейерверк цвета», праздник раскрасит летние дни гостей мероприятия в прямом и переносном смысле. На фестивале будет продаваться специальная краска холи, подкидывая которую, участники сделают ярким все вокруг.

Фестиваль красок пришел из Индии и символизирует зарождение новой жизни. Традиционно для проведения праздника использовались натуральные порошки из подручных средств, например, из куркумы – приправа желтого цвета. Современное производство позволяет делать более инновационные красящие вещества для подобных фестивалей.

«Цветотерапия» пойдет на пользу всем жителям севера в период тусклого и прохладного лета, поможет получить витаминный заряд положительных эмоций на весь год.

Принять участие в фестивале смогут все желающие, а благодаря помощи администрации муниципального образования «Лисестровское», дети до 14 лет получат небольшой сюрприз – один пакетик с краской холи бесплатно.

В этот день каждый участник фестиваля сможет вновь открыть дверь в детство. На площади у сельского дома культуры в поселке Васьково гостей будут ждать танцевальные флешмобы, игры, зажигательные песни, аквагрим, восточная роспись по телу - мехенди, рисование пальчиковыми красками и батут.