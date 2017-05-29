Школьники Архангельска пришли учиться в САФУ

5 июня в Интеллектуальном центре — научной библиотеке библиотеке им. Е. И. Овсянкина прошло первое занятие летней школы «Журналистика: от идеи до публикации».

«Первое занятие было вводной лекцией «понемногу обо всем», — рассказала Наталья Авдонина, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью. За три часа преподаватель объяснила план обучения по курсу, студенты создали электронную почту Google, чтобы получить доступ к домашним заданиям, силлабусу, «Дневнику журналиста» (проекту студентов 3 курса) и презентациям лекций.

В начале занятия ребята познакомились, беря друг у друга интервью. «Вначале я немного смущалась, но увидела, что все здесь относятся друг к другу дружелюбно, мне стало легче общаться с другими и работать», — сказала Алёна Савчук.