Информационные электронные табло могут появиться на остановках Архангельска

Над проектом совместно работают муниципалитет и рекламные агентства города. Проект по оснащению остановочных комплексов информационными табло и стойками логично вписывается в начатую в столице Поморья работу над совершенствованием маршрутной сети.

Одна из задач проекта - сделать время ожидания автобуса приятным и познавательным, дать возможность потратить эти минуты с пользой – узнавая об интересных событиях культурной, общественной и спортивной жизни, просматривая прогноз погоды или информацию об актуальных акциях и скидках. А для гостей города – это еще и возможность сориентироваться по карте города, визуально построить маршрут до места назначения, одним взглядом охватить все разнообразие интересных мест, которые непременно нужно посетить в рамках пребывания в столице Поморья.

Детальная проработка всех нюансов и аспектов продолжится в рамках проектного управления. Но пилотный вариант оснащения остановочного комплекса должен быть представлен уже в ближайшее время, чтобы обычные горожане и представители бизнеса смогли оценить все его возможности, - сообщает пресс-служба городской администрации.