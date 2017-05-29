Новости дня

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июня

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны

В Маймаксанском округе горел частный дом

Северодвинск готовится к смене власти

Мобильная версия 16+

Четверг, 8 июня, 18:15

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/08/51177.html

Общество

Информационные электронные табло могут появиться на остановках Архангельска

Информационные электронные табло могут появиться на остановках Архангельска
Над проектом совместно работают муниципалитет и рекламные агентства города. Проект по оснащению остановочных комплексов информационными табло и стойками логично вписывается в начатую в столице Поморья работу над совершенствованием маршрутной сети.

Одна из задач проекта - сделать время ожидания автобуса приятным и познавательным, дать возможность потратить эти минуты с пользой – узнавая об интересных событиях культурной, общественной и спортивной жизни, просматривая  прогноз погоды или информацию об актуальных акциях и скидках. А для гостей города – это еще и возможность сориентироваться по карте города, визуально построить маршрут до места назначения, одним взглядом охватить все разнообразие интересных мест, которые непременно нужно посетить в рамках пребывания в столице Поморья.

Детальная проработка всех нюансов и аспектов продолжится в рамках проектного управления. Но пилотный вариант оснащения остановочного комплекса должен быть представлен уже в ближайшее время, чтобы обычные горожане и представители бизнеса смогли оценить все его возможности, - сообщает пресс-служба городской администрации.  

Сегодня 09:40

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гость, сегодня 10:41

какая приятная новость

Отлич, сегодня 11:51

Отличная идея, можно будет узнавать когда придёт мой автобус, такие уже в городах везде стоят.

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июняСегодня 16:03

Северодвинск готовится к смене властиСегодня 14:51
5 комментариев

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотикамиСегодня 13:06

80 лучших людей Архангельской области: Николай ЛаверовСегодня 09:14
1 комментарий

Виктор Панов о проверке МВД в своем театре: я ни копейки не укралВчера 18:27
15 комментариев

Общество

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июняСегодня 16:03

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосныСегодня 14:58

В День России архангелогородцы смогут собрать карту РФ на скоростьСегодня 14:50

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотикамиСегодня 13:06

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»Сегодня 12:49

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Горячая вода вернется в квартиры архангелогородцев 11 июня

Под Архангельском на месте бывшей свалки высадили сосны

В День России архангелогородцы смогут собрать карту РФ на скорость

В Архангельске психологи помогают молодым людям в борьбе с наркотиками

В Красноборском районе прошел литературный фестиваль «Солонихинские зори»

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Маймаксанском округе горел частный дом

В Каргопольском районе мужчина стрелял из пистолета по детям

В Северодвинске подросток украл постельное белье из магазина

Жителя Северодвинска будут судить за мошенничество в соцсетях

В Северодвинске в ДТП пострадала 40-летняя женщина

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

В День России архангелогородцев ждет насыщенная культурная программа

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

В Архангельске выступит хор Валаамского монастыря

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru