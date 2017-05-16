80 лучших людей Архангельской области: Николай Лаверов

Уроженец Коношского района Архангельской области академик Николай Лаверов был одним из крупнейших ученых мира. Можно назвать его «вторым архангельским Ломоносовым». Но, в отличие от Михаила Васильевича, Николай Павлович регулярно навещал Поморье и активно помогал нашей науке.

С просьбой рассказать о Николае Лаверове в рамках проекта «80 лучших людей Архангельской области» ко мне обратился Ломоносовский фонд. Фигура академика, вице-президента РАН, заместителя председателя Совмина СССР и председателя Госкомитета по науке и технике, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», безусловно, достойна проекта «Лучшие люди страны».





Николай Лаверов родился 12 января 1930 года в крестьянской семье в селе Пожарище (ныне Климовское сельское поселение) Северного края (ныне Коношский район Архангельской области). Вот как позднее вспоминал свое непростое детство будущий ученый: «Когда в 1941 году началась война, мне было одиннадцать лет. Я был старшим в семье, и серьезная взрослая нагрузка сразу легла на мои плечи. Отец в первые же дни ушел на войну, мать осталась с четырьмя малолетними сыновьями и бабушкой в деревне. Одного – самого младшего - потеряли во время войны – умер от воспаления легких. В ту пору крестьяне все силы отдавали, чтобы вовремя посеять и собрать урожай, отправляли на фронт гораздо больше, чем оставляли себе».





После школы, которую Лаверов окончил всего с тремя четверками, он планировал поступать в Мурманскую мореходку, но не прошел туда по зрению. В итоге поступил и окончил Кировский горно-химический техникум, а уже в 1954 году - Московский институт цветных металлов и золота имени М. И. Калинина. Всю свою жизнь Николай Павлович связал с наукой, а, если быть точнее, с геологией.





В свою первую геологическую экспедицию Николай Павлович отправился в 15 лет. Война закончилась, но зато началась ракетно-ядерная гонка в рамках противостояния СССР и США. Советский Союз приступил к созданию атомной бомбы, а для этого требовалось тщательно изучить собственные запасы урановых месторождений. С этой целью в 1945 году в южную часть Кольского полуострова была отправлена экспедиция, одним из участников которой и стал молодой Лаверов, тогда еще студент-первокурсник геологического отделения Кировского горно-химический техникума. Как скажет впоследствии Николай Павлович, "для меня это была хорошая школа, и выживания и профессионального опыта".





В 1979 году ученый был избран членом-корреспондентом, а в 1987 году – академиком Академии наук СССР. Самый большой карьерный взлет случился у него в годы перестройки. Два года Лаверов работал президентом Академии наук Киргизии, а затем еще два года занимал пост заместителя председателя Совмина СССР и председателя Госкомитета по науке и технике. К сожалению, на этом посту Лаверов застал крушение некогда единой советской науки и самой страны – Советского Союза. Но Николай Павлович не отошел от дел: двенадцать лет он был вице-президентом РАН, курируя исследования Арктики и геологию.





Можно долго говорить о наградах и заслугах Лаверова – это не является целью нашего материала. Но не рассказать о вкладе академика в развитие науки в Архангельске мы не можем. Именно ему принадлежала идея создания в нашем городе Ломоносовского фонда – уникальной научной, просветительской и общественной организации. Он же был многолетним президентом и вдохновителем работы фонда. При его непосредственном участии широко отмечалось 300-летие со дня рождения Ломоносова в 2011-м году. А еще Лаверов пробил в Москве открытие Северного (Арктического) федерального университета. Даже на своей малой родине, в селе Климовское, он оставил «научную частичку»: организовал стационар Академии наук, занимающийся экологическими проблемами. Это место в Коношском районе принято за некий "эталон чистоты", и его показатели сравнивают с другими территориями. Про него в Архангельске говорили: наш научный лоббист.





На вопрос о причинах успеха Николай Павлович отвечал, что в жизни ему колоссально везло. А во-вторых, он руководствуется принципом нашего великого прыгуна Валерия Брумеля. Когда Брумеля спросили, «как вам удалось прыгнуть на 2.30?», тот ответил: на тренировках я ставлю планку на 2.50».





В своем интервью «Российской газете» в 2011 году Лаверов рассказывал, что регулярно приезжает в родное село. «Хотя бы раз в году стараюсь бывать. В деревне Пожарище, это Коношский район Архангельской области, сохранился дом, построенный моим дедом еще в 1861 году. Несмотря на то, что деревянному строению полтораста лет, дом сохранил свою стать: шестнадцать метров по фасаду - это восемь окон, 24 метра в длину и двенадцать - под коньком. Умели строить наши деды и делали это с размахом!» Можно сказать, что свой, «академический дом», построил и академик Лаверов. И простоит он не одно столетие…





В апреле 2017 года имя Лаверова присвоено Федеральному центру комплексного изучения Арктики, расположенному в Архангельске. Генеральный директор Ломоносовского фонда Галина Добрунова рассказывает, что ученые вышли с инициативой об установке в столице Поморья памятника великому ученому. А в нынешнем, XXI веке, у нас, глядишь, появится новый Ломоносов или Лаверов. Чтобы прославить потом Архангельскую область как колыбель будущих научных гениев.