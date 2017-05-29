В Приморском районе состоится областная военно-спортивная игра «Спецназ»

Областная военно-спортивная игра «Спецназ» проводится с 2006 года. Организаторы - Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое Братство», региональный центр «Патриот», отряд специального назначения «Ратник» Росгвардии РФ и Федерации практической стрельбы Архангельской области. В рамках игры будут проводиться тренировочные занятия по огневой, строевой и общей физической подготовке, занятия на огненно – штурмовой полосе препятствий, игры на местности. Также участников ждет сдача зачетных нормативов по различным видам подготовки. Участники, показавшие наилучшие результаты в личном первенстве по итогам соревнований получают звание «инструктор военно-спортивной группы».
Сдавшие зачеты инструктора, прошедшие штурмовую полосу в составе спецподразделения и бой с инструктором по решению судей получат береты «Юный Ратник» оливкового цвета, им присвоят звание «инструктор «Боевого Братства». Награждение победителей игры планируется на торжественном построении у Монумента Победы 12 июня в рамках празднования Дня России.