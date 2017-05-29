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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/07/51172.html

Общество

Виктор Панов о проверке МВД в своем театре: я ни копейки не украл

Виктор Панов о проверке МВД в своем театре: я ни копейки не украл
Сегодня стало известно, что сотрудники органов МВД пришли с проверкой в Архангельский молодежный театр Виктора Панова. Сам режиссер связывает эти действия с повторением сценария с «Гоголь-центром» Кирилла Серебренникова. Но при этом подчеркивает, что он чист перед законом.

В интервью «Двине-Информ» Панов сообщил, что проверяющие изъяли финансово-хозяйственную документацию за 2011-2016 годы. «Сначала они смотрели 2016-й год, потом попросили 2014 и 2015-й, а потом стали изучать 2011-2013 годы. Все фотографировали. Я думаю, что они выполняют чью-то волю, у нас сегодня каждый депутат может написать кляузу, и органы обязаны отреагировать. Я это все много раз проходил, но всегда говорил, что ни рубля из бюджета не украл. Как я понял, они планируют проверять и драматический театр», - подчеркнул Панов.

Виктор Петрович также заявил, что проверки МВД не связаны с фестивалями, которые проводит Молодежный театр. «Их интересовали договоры за постановки спектаклей, которые я ставил. Но дело тут не столько в этом. Я слишком неудобен, много говорю того, что не нравится кому-то. А вообще, сама формулировка напоминает мне 37-й год! По доносу можно начать проверять прийти!»

Виктор Панов известен своими резкими высказываниями, в том числе в адрес власти. В 2015-м году от него сильно досталось тогдашнему мэру Архангельска Виктору Павленко из-за сокращения финансирования фестиваля уличных театров. В 2016 году Панов пообещал самолично снести памятник Сталину, если его установят в центре города. Также режиссер критиковал городские власти за неухоженность и грязь. 

Напомним, минувшей весной прошли обыски в московском «Гоголь-центре», который возглавляет Кирилл Серебренников. Официально обыски касались финансово-хозяйственной деятельности театра.

Алексей Морозов, Вчера 18:27

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Комментарии
vlad1950, вчера 21:13

из этой публики все так сначала глаголют вот пусть МВД и удостоверит а то ведь безответственность и безнаказанность развращают

vlad1950, вчера 21:22

ха-ха 37 год виноват 1937 год - год юбилея- 20- летия Великого Октября спасшего и поднявшего страну из безисходного буржуйско- феодального убожества

Вася, вчера 23:55

Тут ты Витя не прав,в 37-ом ты бы уже либо с кайлом в руках,либо с зелёнкой на лбу.

Эсквайр, сегодня 00:04

"Я думаю, что они выполняют чью-то волю, у нас сегодня каждый депутат может написать кляузу, Это напоминает мне 37-й год! По доносу можно начать проверять прийти!" - подчеркнул Панов. -------------------------------------------------------------------------------------- Петрович, депутаты и 37-й год здесь не при чем. Вот что писал о Вас г-н Морозов всего неделю назад, 30 мая - "В свое время я никак не мог понять, почему Панов так долго на плаву. Человеку уже далеко за 70, а он все продолжает …". Вот кого завистливое око сподвигло на кляузу, как говорится, отыскался след тарасов… хи-хи!!!

Семен Васильевич, сегодня 00:30

Был донос или нет Панову, если заслужил- за все предъявят ,но настроение судя по всему у него близкое к панике ,видимо есть основания.Зачем он добивался для своего детища государственного статуса?
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