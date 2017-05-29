Виктор Панов о проверке МВД в своем театре: я ни копейки не украл

В интервью «Двине-Информ» Панов сообщил, что проверяющие изъяли финансово-хозяйственную документацию за 2011-2016 годы. «Сначала они смотрели 2016-й год, потом попросили 2014 и 2015-й, а потом стали изучать 2011-2013 годы. Все фотографировали. Я думаю, что они выполняют чью-то волю, у нас сегодня каждый депутат может написать кляузу, и органы обязаны отреагировать. Я это все много раз проходил, но всегда говорил, что ни рубля из бюджета не украл. Как я понял, они планируют проверять и драматический театр», - подчеркнул Панов.
Виктор Петрович также заявил, что проверки МВД не связаны с фестивалями, которые проводит Молодежный театр. «Их интересовали договоры за постановки спектаклей, которые я ставил. Но дело тут не столько в этом. Я слишком неудобен, много говорю того, что не нравится кому-то. А вообще, сама формулировка напоминает мне 37-й год! По доносу можно начать проверять прийти!»
Виктор Панов известен своими резкими высказываниями, в том числе в адрес власти. В 2015-м году от него сильно досталось тогдашнему мэру Архангельска Виктору Павленко из-за сокращения финансирования фестиваля уличных театров. В 2016 году Панов пообещал самолично снести памятник Сталину, если его установят в центре города. Также режиссер критиковал городские власти за неухоженность и грязь.
Напомним, минувшей весной прошли обыски в московском «Гоголь-центре», который возглавляет Кирилл Серебренников. Официально обыски касались финансово-хозяйственной деятельности театра.
из этой публики все так сначала глаголют вот пусть МВД и удостоверит а то ведь безответственность и безнаказанность развращают
ха-ха 37 год виноват 1937 год - год юбилея- 20- летия Великого Октября спасшего и поднявшего страну из безисходного буржуйско- феодального убожества
Тут ты Витя не прав,в 37-ом ты бы уже либо с кайлом в руках,либо с зелёнкой на лбу.
"Я думаю, что они выполняют чью-то волю, у нас сегодня каждый депутат может написать кляузу, Это напоминает мне 37-й год! По доносу можно начать проверять прийти!" - подчеркнул Панов. -------------------------------------------------------------------------------------- Петрович, депутаты и 37-й год здесь не при чем. Вот что писал о Вас г-н Морозов всего неделю назад, 30 мая - "В свое время я никак не мог понять, почему Панов так долго на плаву. Человеку уже далеко за 70, а он все продолжает …". Вот кого завистливое око сподвигло на кляузу, как говорится, отыскался след тарасов… хи-хи!!!
Был донос или нет Панову, если заслужил- за все предъявят ,но настроение судя по всему у него близкое к панике ,видимо есть основания.Зачем он добивался для своего детища государственного статуса?