Под Северодвинском выпустили в садки сто тысяч мальков форели

Первая в этом году партия в 100 тысяч мальков радужной форели выпущена в садки на озере Пикалево, что находится под Северодвинском по дороге в сторону Онеги.

Садки – это в своём роде «детский сад» для форели. Весь цикл – от взросления малька до готовой продукции – занимает два года.

Мероприятие по выпуску в садки первой партии состоялось с участием представителей министерства АПК и торговли региона и отдела госконтроля и рыбоохраны по Архангельской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

По словам министра АПК и торговли области Ирины Бажановой, на сегодняшний день развитие рыбоводства стало важнейшей темой федеральной и региональной повестки:

«В России разрабатывается единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры до 2030 года. Развитие рыбоводства в Архангельской области вошло в число приоритетных задач, поставленных губернатором Игорем Орловым».

В распоряжении ФГБУ «Севрыбвод» Росрыболовства – Онежский рыбоводный завод и Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод, которые в рамках госзадания проводят работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Дополнительно учреждение занимается выращиванием рыбопосадочного материала по заказу рыбоводных хозяйств.Так, садки на озере Пикалево принадлежат индивидуальному предпринимателю Евгению Гагарину.

Его рыбоводное хозяйство занимает лидирующие позиции в регионе. Порядка 60 процентов всей выпускаемой продукции в сфере аквакультуры Поморья производится здесь, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется, что следующая партия мальков будет выпущена в садки индивидуального предпринимателя Максима Кудрявцева на озере Холмовское Приморского района.

Обе партии адаптированы к северным условиям: мальки выращены на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе, который находится в ведении ФГБУ «Севрыбвод» Росрыболовства.

По словам Ирины Бажановой, на сегодняшний день в Поморье действует шесть рыбоводных хозяйств, которые по итогам прошлого года произвели 101 тонну продукции.

—Власть региона заинтересована в дальнейшем развитии инвестирования в сферу рыбоводства, – подчеркнула Ирина Бажанова. – Дело непростое, но специалисты министерства готовы работать индивидуально с каждым потенциальным инвестором, оказать ему всестороннюю консультационную поддержку.