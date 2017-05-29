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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/07/51164.html

Общество

В Архангельске продолжается приём заявок на молодежный форум «Команда 29»

В Архангельске продолжается приём заявок на молодежный форум «Команда 29»
До 10 июля в в системе АИС «Молодёжь России» будет доступна онлайн-регистрация на главное молодёжное событие 2017 года в Архангельской области – девятый региональный образовательный форум «Команда 29».

Мероприятие пройдет с 11 по 16  августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», - сообщает пресс-служба правительства области.
В этом году на форуме будет внедрена новая концепция, основанная на формировании проектных команд, которые будут решать реальные задачи муниципалитетов и региона.

—В этом году форум «Команда 29» ждёт настоящая «перезагрузка», – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Мы полностью переосмыслили образовательную программу. Участники форума будут работать над решениями 12 кейсов, сформированных на базе актуальных проблем муниципалитетов и региона в целом. Число участников ограничено. Отбор пройдут только лучшие из лучших. Хочу подчеркнуть, что программа форума –совместный продукт с Корпорацией развития Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в девятом региональном молодежном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке. Подробная инструкция по регистрации доступна здесь.

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