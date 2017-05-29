В Москве открылась выставка, посвященная юбилею Архангельской области

Выставка уже была представлена в Архангельске, Чеченской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Крым, восточных областях Украины.
На выставке представлены рисунки юных художников из Чечни, Северной и Южной Осетии, востока Украины.
Награждение победителей конкурса состоится 26 июня в Архангельске в рамках VII съезда городов воинской славы.
Организаторы планируют представить выставку в городах воинской славы России и городах, пострадавших от терроризма. Несколько рисунков предполагается отправить на международную космическую станцию, - собщает пресс-служба правительства области.