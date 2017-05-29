В Москве открылась выставка, посвященная юбилею Архангельской области Сегодня в «Московском доме национальностей» начала работу международная выставка детских рисунков «Дети рисуют мир». Она приурочена к 80-летию Архангельской области. В рамках презентации выставки будет продемонстрирован видеоролик, посвящённый юбилею области. Выставка уже была представлена в Архангельске, Чеченской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Крым, восточных областях Украины. На выставке представлены рисунки юных художников из Чечни, Северной и Южной Осетии, востока Украины. Награждение победителей конкурса состоится 26 июня в Архангельске в рамках VII съезда городов воинской славы. Организаторы планируют представить выставку в городах воинской славы России и городах, пострадавших от терроризма. Несколько рисунков предполагается отправить на международную космическую станцию, - собщает пресс-служба правительства области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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