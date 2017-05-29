В Вельске осужденные колонии создали собственную ТВ-программу

Осужденные исправительной колонии №14 в Вельске создали собственную телевизионную программу. Сетка вещания кабельного телевидения расширилась – события учреждения теперь освещают местные корреспонденты. Это еженедельный выпуск программы с трансляцией два раза в неделю.

Главная цель телевизионного новшества – информирование осужденных о происходящих событиях в подразделении, доведение требований администрации по наиболее актуальным и важным вопросам и разъяснение норм и положений действующего законодательства, эстетическое воспитание осужденных. В связи с тем, что более половины спецконтингента прибыло в ИК-14 из других субъектов России, таких как Мурманская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в сетку вещания включены новости данных регионов.

В создание программы новостей вовлечены сами осужденные. Так, ведущей в настоящее время является осужденная участка колонии-поселения при ИК №14 Ирина К., монтаж выпусков осуществляет осужденный Артем А. Отбывающие наказание признаются, что новое занятие им нравится и, возможно, полученные знания и навыки пригодятся после освобождения из мест лишения свободы.

В дальнейшем, кроме новостных выпусков, в учреждении планируется создание собственных авторских программ, построенных на диалогах с сотрудниками различных частей и служб колонии, а также приглашенных специалистов. Гостями студии станут родственники осужденных и освобождающиеся условно-досрочно либо переведенные в колонию-поселение, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.