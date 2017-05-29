Протоиерей Павел Великанов представил студентам медиа-проект «50 слов о важном»

Публицист и телеведущий, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов представил 6 июня в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова социальный просветительский медиа-проект «50 слов о важном».

«История проекта достаточно долгая. Она началась с совместного проекта Русской Церкви и Государственной телерадиокомпании ВГТРК, а именно „Радио России“. Появился ряд передач под названием „Мир. Человек. Слово“, в которых была попытка доступным языком рассказать об общем для людей, не обязательно связанном с религией: что такое счастье, вера, любовь. Этот проект был успешен. Когда появилась киностудия „Богослов“, взяли один из текстов, „Любовь“, и положили на него песочную анимацию. К нашему удивлению, этот мини-проект оказался настолько удачным, что мы заняли призовые места на нескольких кинофестивалях. После чего мы немножко осмелели и решили подать на президентский грант, чтобы реализовать цикл таких передач в формате видео», — рассказал протоиерей Павел Великанов.

Всего сделано 25 разных по композиции, манере подачи и содержанию фильмов. Их задача − дать импульс для размышления и беседы. Фильмы ориентированы на подростков и взрослых. Они доступны для просмотра на канале «Богослов» на портале Youtube, - сообщает пресс-служба САФУ.