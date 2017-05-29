Ветер северо-западный и северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 7 июня, 12:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/07/51150.html
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7 июня в Поморье ожидается небольшой дождь, местами туман
Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер северо-западный и северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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