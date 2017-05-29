Новости дня

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

Мобильная версия 16+

Вторник, 6 июня, 22:37

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/06/51149.html

Общество

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах
Ректор САФУ Елена Кудряшова обнародовала сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Всего она заработала 3 миллиона 610 тысяч 831 рубль. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Для сравнения: в 2015 году доход ректора составил 6 миллионов 874 тысячи рублей (это несмотря на то, что почти весь год Кудряшова была в статусе советника ректора из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела). В 2013 году ректор заработала 5 миллионов 561 тысячу рублей. В чем причина резкого снижения доходов Кудряшовой, нам неизвестно. Возможно, исчезли разного рода прибавки, а может уменьшились премии.

Вопрос о доходах Кудряшовой давно волновал научную и преподавательскую общественность Архангельска. Работников САФУ возмущал слишком большой разрыв в доходах (некоторые преподаватели зарабатывают в университете в пределах 20-25 тысяч рублей). Сама Елена Владимировна в свое время так прокомментировала этот вопрос: зарплату себе устанавливаю не я, а федеральный минобр. 

Из недвижимого имущества Кудряшова задекларировала в 2016 году квартиру 159,6 кв.м., жилой дом 94 кв.м. и огородный земельный участок 390 кв.м.

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:44

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
12, сегодня 18:34

Картошку уже посадила? Скоро будет двадцатку в месяц получать
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибриСегодня 16:37
1 комментарий

В Архангельске за организацию азартных игр будут судить 22 жителей областного центраСегодня 10:53

80 лучших людей Архангельской области: Аркадий ЛичутинСегодня 09:05

Лето пришло! Но ночью обещают заморозкиСегодня 09:01
1 комментарий

В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногихВчера 15:07
1 комментарий

Общество

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибриСегодня 16:37
1 комментарий

В Северодвинске врачам помогают арендовать жильеСегодня 16:26

Представители САФУ посетили библиотеки НорвегииСегодня 11:14

Определены победители областного конкурса «Семья от а до я…» Сегодня 10:27

Свежий номер "Правды Севера" ищите на прилавках в День рождения ПушкинаСегодня 09:29

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

В Северодвинске врачам помогают арендовать жилье

Представители САФУ посетили библиотеки Норвегии

Определены победители областного конкурса «Семья от а до я…»

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

В Холмогорском районе ранее судимый гражданин получил домашний арест

В колонии Вельска наркотики обнаружили в тюбике с кремом

За несколько дней в поселке Подюга произошло три пожара

В Архангельске за организацию азартных игр будут судить 22 жителей областного центра

В Няндоме рабочий погиб, упав со стремянки

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

Под Архангельском прошёл праздник для детей "Поморские забавы"

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

В Архангельске выступит хор Валаамского монастыря

В столице Поморья прошёл благотворительный концерт в поддержку людей с инвалидностью

Филармония приглашает зрителей на "Органную ночь"

В Архангельске пройдет совместный концерт профессиональных и "особых" музыкантов
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru