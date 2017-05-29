Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах

Ректор САФУ Елена Кудряшова обнародовала сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Всего она заработала 3 миллиона 610 тысяч 831 рубль. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Для сравнения: в 2015 году доход ректора составил 6 миллионов 874 тысячи рублей (это несмотря на то, что почти весь год Кудряшова была в статусе советника ректора из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела). В 2013 году ректор заработала 5 миллионов 561 тысячу рублей. В чем причина резкого снижения доходов Кудряшовой, нам неизвестно. Возможно, исчезли разного рода прибавки, а может уменьшились премии.

Вопрос о доходах Кудряшовой давно волновал научную и преподавательскую общественность Архангельска. Работников САФУ возмущал слишком большой разрыв в доходах (некоторые преподаватели зарабатывают в университете в пределах 20-25 тысяч рублей). Сама Елена Владимировна в свое время так прокомментировала этот вопрос: зарплату себе устанавливаю не я, а федеральный минобр.

Из недвижимого имущества Кудряшова задекларировала в 2016 году квартиру 159,6 кв.м., жилой дом 94 кв.м. и огородный земельный участок 390 кв.м.