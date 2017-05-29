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В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/06/51147.html

Общество

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри
На фото слева направо: Александр Константинович Догадин – посол России в Коста-Рике; Сергей Николаевич Крутько – врач-невропатолог, директор медицинского центра «Назарет», член координационного совета российских соотечественников в Коста-Рике; Хуа
История экспоната началась, когда директор Литературного музея Борис Михайлович Егоров собирал переводы для книги одного стихотворения «Я помню чудное мгновение». Обратился и в посольство России в Коста-Рике.


А там решили сделать перевод стихотворения на язык племени брибри. Сейчас это племя зорко оберегает свои традиции от чужеродного влияния. И, конечно, любой перевод – это вторжение иной культуры в их довольно обособленный мир, - пишет портал "Правда Севера". 

Но… В данном случае речь шла о Пушкине, который и для индейского племени был, оказывается, не чужой!

За перевод взялся Филиденсио Кубильо Моралес. А в благодарность делегация посольства России в Коста-Рике решила устроить в племени Пушкинский праздник. Приветствовать гостей вышел неформальный лидер жителей кантона Таламанки, учитель Эдуардо Монтес Сентено.

Чтобы показать всю красоту звучания стихотворения на родном для Александра Сергеевича русском языке, в племя специально поехал Дмитрий Орданский – художественный руководитель Русского театра Латинской Америки «Балаган-Арт». В его исполнении «Я помню чудное мгновенье» звучало мягко и напевно.

Автор перевода Филиденсио Кубильо Моралес пушкинское стихотворение на родном языке брибри читал вдохновенно. А потом написал его от руки в тетради, изготовленной по технологии племени брибри из банановых и кокосовых деревьев.

Тетрадь с благодарностью принял посол России в Коста-Рике Александр Догадин. Он и передал затем эту тетрадь с туканом в Архангельский Литературный музей. А племя брибри обогатило свою национальную культуру шедевром русского поэта.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 21:50

Боже! какая экзотика!! какой отличный материал … Хотелось бы только уточнить – на каком из диалектов языка брибри, относящегося к южноамериканской группе языков чибча, было озвучено стихотворение А.С. Пушкина - на эстрелья, на покоси, на таламанка, на тариака или на уринама валиенте… И еще, благодаря племени брибри, я узнал, что в Архангельске есть Литературный музей, а достоверность этой информации зависит от того, на каком диалекте они (брибри) изъяснялись. Теперь, надеюсь, понятен мой повышенный интерес к ихнему диалекту?

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