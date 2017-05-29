Представители САФУ посетили библиотеки Норвегии

Представители вуза приняли участие во встрече партнеров международного проекта «Сотрудничество библиотек через границы», которая проходила с 28 мая по 2 июня в Норвегии.

Во время визита участники проекта посетили муниципальные библиотеки городов Будё и Тромсё, а также вузовские – Nord Университета и Университета Тромсё – Арктического университета Норвегии.

Марианна Локше, руководитель отдела библиотечных сервисов вузовской библиотеки Тромсё, в качестве тем обсуждения на семинаре предложила поиски аргументов отличия информации от фейковых новостей, развитие сервисного сопровождения, многофункциональность образовательной среды, парадигму открытой науки Open Science.

Участники встречи также узнали, что в муниципальной библиотеке Будё – Stormen библиотеке – действует молодежная организация «Unge Stormen», которая активно участвует в культурной жизни города. В библиотеке проводится более 300 мероприятий в год. В библиотеке Nord Университета уделяют большое внимание информационной грамотности пользователей, а в университете Тромсё сотрудниками библиотеки разработан учебный курс МООС для бакалавров по поиску информации.

Интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ представила свою модель развития: не только как классической вузовской библиотеки, обеспечивающей учебный и научный процессы, но и как общественного пространства для студентов и жителей региона.

В сентябре норвежские коллеги приедут в Архангельск, чтобы познакомиться с опытом работы Интеллектуального центра САФУ. Результатом проекта станет создание единой сети по обе стороны границы, представляющей пространство для профессионального сотрудничества и внедрения идей организации интеллектуального досуга пользователей.

Участники проекта смогут обмениваться накопленным опытом, распространять полученные знания и вовлекать в практическое сотрудничество другие библиотеки, служить мостом для возникновения новых контактов, сообщает пресс-служба САФУ.