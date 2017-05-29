Определены победители областного конкурса «Семья от а до я…»

Специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» подвели итоги областного конкурса «Семья от а до я…». Цель конкурса - вовлечение разных поколений семьи в совместную творческую деятельность, укрепление авторитета семьи и семейных ценностей.

В конкурсе приняли участие два десятка семей из разных уголков Поморья: Архангельска, Вельска, Мезени, Каргопольского, Устьянского, Шенкурского и других районов области. Им было предложено создать и представить свои семейные символы, отражающие связь поколений: герб семьи, генеалогическое древо, семейную скульптуру.

«Благодаря этому заданию у нас появилась возможность почтить одну из старейших человеческих традиций – составить свою родословную – генеалогическое древо. Так же, мы с удовольствием, всей семьей, придумывали герб. Нарисовали четыре герба, а потом объединили в один, который воплощал все идеи разом. Ну, а конструирование скульптуры научило детей умению договариваться.

Спасибо организаторам за такую чудесную возможность узнать членов семьи поближе, создать новые воспоминания», – поделилась впечатлениями участница конкурса Ольга Бовыкина. Победителями конкурса «Семья от А до Я…» стала семья Мартыновых-Екимовских из Вельска, семьи Чвилёвых и Чижовых из Мирного, семья Мацак из Каргопольского района.