Свежий номер "Правды Севера" ищите на прилавках в День рождения Пушкина

Александру Сергеевичу посвящена целая подборка публикаций. Читатели получат ответ – где хранится одеяльце, связанное Натальей Пушкиной‑Ланской? У родового оберега Пушкиных интересная история, и она тесно связана с Архангельском. Также здесь читатель найдет репортаж с пушкинского праздника, который прошел в племени брибри, на язык которого переведено стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

«Правда Севера» открывает новую рубрику «Люди Севера», посвящённую 80-летию области. Открывает разговором с человеком рабочей профессии, которого можно назвать хранителем истории «Красной Кузницы». Это – Владимир Яковлевич Лукин – корпусник с 54-летним стажем. 13 июля ему самому исполняется 80 лет. Он рассказывает о родном заводе, на котором строились уникальнейшие суда. Но главное – там работали уникальные люди – рабочие, инженеры, которые «Красной Кузнице» отдавали свои жизни.

Как «поймать» ранний рак и почему архангельским онкологам завидуют коллеги из других регионов? Об это в интервью корреспонденту газеты рассказывает Александр Беляев, директор научно – исследовательского института онкологии имени Петрова, главный онколог Северо-Западного федерального округа, председатель Ассоциации онкологов СЗФО. В конце мая он вместе с целой командой специалистов своего института побывал Архангельск – в областном онкодиспансере.

Читатели газеты обеспокоены ценами на самый, как считалось, доступный продукт – картошку. Теперь в некоторых крупных торговых сетях цена на нее поднимается до 70 рублей за килограмм. Свою посадить мешает погода. Будем ли мы осенью со вторым хлебом? Таких вопрос в редакцию поступает немало.

О том, как обстоят дела с посевами и посадками на полях области в свежем номере рассказывает Ирина Бажанова, министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Один из молодых городов области, Котлас, готовится встретить 100-летие. Большой праздник состоится 10 июня. Но уже в эти дни город наполнен юбилейными событиями. Их краткий обзор – от корреспондента газеты.

Целая подборка публикаций в свежем номере газеты посвящена началу каникул и отпусков. В частности, корреспондент газеты делится впечатлениями от поездки в Армению, а Василий Матонин, писатель и краевед, рассказывает о том, как на Афоне, откуда он недавно вернулся, в укоренном ритме проявляются все человеческие поступки и их последствия.

Константин Феофилов, актер Архангельского театра драмы, которому 5-го июня исполнилось 70 лет, рассказывает свои профессиональные истории – как он пробовался на роль Лойко Зобара в фильме «Табор уходит в небо», а узнаваемым стал в роли Ломоносова. Его монолог озаглавлен – «Лотяну присмотрелся – нет, ты не цыган!»

Свежий номер «Правды Севера» уже сегодня.