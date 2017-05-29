Новости дня

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

Мобильная версия 16+

Вторник, 6 июня, 22:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/06/51132.html

Общество

Свежий номер "Правды Севера" ищите на прилавках в День рождения Пушкина

Свежий номер "Правды Севера" ищите на прилавках в День рождения Пушкина
Александру Сергеевичу посвящена целая подборка публикаций. Читатели получат ответ – где хранится одеяльце, связанное Натальей Пушкиной‑Ланской? У родового оберега Пушкиных интересная история, и она тесно связана с Архангельском. Также здесь читатель найдет репортаж с пушкинского праздника, который прошел в племени брибри, на язык которого переведено стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

«Правда Севера» открывает новую рубрику «Люди Севера», посвящённую 80-летию области. Открывает разговором с человеком рабочей профессии, которого можно назвать хранителем истории «Красной Кузницы». Это – Владимир Яковлевич Лукин – корпусник с 54-летним стажем. 13 июля ему самому исполняется 80 лет. Он рассказывает о родном заводе, на котором строились уникальнейшие суда. Но главное – там работали уникальные люди – рабочие, инженеры, которые «Красной Кузнице» отдавали свои жизни.

Как «поймать» ранний рак и почему архангельским онкологам завидуют коллеги из других регионов? Об это в интервью корреспонденту газеты рассказывает Александр Беляев, директор научно – исследовательского института онкологии имени Петрова, главный онколог Северо-Западного федерального округа, председатель Ассоциации онкологов СЗФО. В конце мая он вместе с целой командой специалистов своего института побывал Архангельск – в областном онкодиспансере.

Читатели газеты обеспокоены ценами на самый, как считалось, доступный продукт – картошку. Теперь в некоторых крупных торговых сетях цена на нее поднимается до 70 рублей за килограмм. Свою посадить мешает погода. Будем ли мы осенью со вторым хлебом? Таких вопрос в редакцию поступает немало.

О том, как обстоят дела с посевами и посадками на полях области в свежем номере рассказывает Ирина Бажанова, министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Один из молодых городов области, Котлас, готовится встретить 100-летие. Большой праздник состоится 10 июня. Но уже в эти дни город наполнен юбилейными событиями. Их краткий обзор – от корреспондента газеты.

Целая подборка публикаций в свежем номере газеты посвящена началу каникул и отпусков. В частности, корреспондент газеты делится впечатлениями от поездки в Армению, а Василий Матонин, писатель и краевед, рассказывает о том, как на Афоне, откуда он недавно вернулся, в укоренном ритме проявляются все человеческие поступки и их последствия.

Константин Феофилов, актер Архангельского театра драмы, которому 5-го июня исполнилось 70 лет, рассказывает свои профессиональные истории – как он пробовался на роль Лойко Зобара в фильме «Табор уходит в небо», а узнаваемым стал в роли Ломоносова. Его монолог озаглавлен – «Лотяну присмотрелся – нет, ты не цыган!»
Свежий номер «Правды Севера» уже сегодня.

Сегодня 09:29

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходахСегодня 17:44
1 комментарий

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибриСегодня 16:37
1 комментарий

В Архангельске за организацию азартных игр будут судить 22 жителей областного центраСегодня 10:53

80 лучших людей Архангельской области: Аркадий ЛичутинСегодня 09:05

Лето пришло! Но ночью обещают заморозкиСегодня 09:01
1 комментарий

Общество

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходахСегодня 17:44
1 комментарий

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибриСегодня 16:37
1 комментарий

В Северодвинске врачам помогают арендовать жильеСегодня 16:26

Представители САФУ посетили библиотеки НорвегииСегодня 11:14

Определены победители областного конкурса «Семья от а до я…» Сегодня 10:27

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Владелица огородного участка: Елена Кудряшова стала скромнее в доходах

В Архангельске хранится тетрадь с переводом стихотворения Пушкина на язык племени брибри

В Северодвинске врачам помогают арендовать жилье

Представители САФУ посетили библиотеки Норвегии

Определены победители областного конкурса «Семья от а до я…»

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

В Холмогорском районе ранее судимый гражданин получил домашний арест

В колонии Вельска наркотики обнаружили в тюбике с кремом

За несколько дней в поселке Подюга произошло три пожара

В Архангельске за организацию азартных игр будут судить 22 жителей областного центра

В Няндоме рабочий погиб, упав со стремянки

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

Под Архангельском прошёл праздник для детей "Поморские забавы"

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

В столице Поморья пройдёт Пушкинский праздник

В Архангельске выступит хор Валаамского монастыря

В столице Поморья прошёл благотворительный концерт в поддержку людей с инвалидностью

Филармония приглашает зрителей на "Органную ночь"

В Архангельске пройдет совместный концерт профессиональных и "особых" музыкантов
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru