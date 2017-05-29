В Архангельске определили лучших будущих специалистов лесной отрасли

На базе технологического колледжа Императора Петра I САФУ состоялся общеуниверситетский конкурс «Лесное многоборье», в котором определили лучших обучающихся по лесным направлениям и специальностям.

В профессиональном состязании приняли участие студенты технологического колледжа Императора Петра I и Высшей школы естественных наук и технологий.Целью конкурса являлось совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров для лесной отрасли, популяризация достижений в применении передовых технологий в области лесного и лесопаркового хозяйства.

Студенты выполняли следующие задания: отвод и таксация лесосеки в спелых древостоях, проведение работ по воспроизводству лесов, имитация тушения лесного пожара, государственный лесной контроль.

По итогам конкурса первое место заняла команда «Технологи» технологического колледжа Императора Петра I, в состав которой вошли обучающиеся 1 и 2 курсов специальностей «Технология лесозаготовок» и «Лесное и лесопарковое хозяйство». Второе место заняла команда студентов тех же специальностей «Лесоводы». Третье место заняла команда «Лесники», состоящая из обучающихся 3 курса Высшей школы естественных наук и технологий по направлению подготовки «Лесное дело».

Участники конкурса выразили надежду на то, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, поскольку конкурсы профессионального мастерства дают возможность закрепить полученные знания и приобретенные умения на практике, - сообщает пресс-служба САФУ.