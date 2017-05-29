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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/06/51129.html

Общество

Лето пришло! Но ночью обещают заморозки

Лето пришло! Но ночью обещают заморозки
Переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный 0-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1,+6° при прояснениях заморозки 0,-2°; днем +13,+18°, на северо-востоке области +7,+12°.

Сегодня 09:01

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 21:28

Вот и лето пришло, Лишь чуть-чуть припоздало, Нам на солнце тепло, День блестит, как стекло, Взявши нас под крыло, Как же нам повезло!!! ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО… Только, только, только Только этого мало. (С.Ротару)

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