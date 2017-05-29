Команда викингов с Лофотенских островов приедет в Архангельскую область

На фестиваль "Тайбола" в Архангельскую область приедут клубы исторической реконструкции.

Один из них называется «Лофотен викинг лаг», что переводится как команда викингов с Лофотенских островов, их десять человек. Второй клуб – «Ульфгарт» из Санкт-Петербурга.

Об этом «Правде Севера» рассказала советник представительства норвежского Баренцева секретариата Анна Петрова. В секретариате оформляют документы и ждут приезда норвежских гостей, а сами викинги тоже готовятся – шьют одежду, куют мечи и делают визы.

—Мы смотрели на фестиваль норвежских викингов, который в конце мая каждый год проходит в Питере. А у нас есть контакты с ними – с музеем викингов, с клубом исторической реконструкции. И так как мы давно сотрудничаем с «Тайболой», и девиз у них в этом году – «Восход полярного солнца», то решили пригласить норвежцев и построить целое становище, где будут располагаться викинги.

Планируется, что на «Тайболе» будут и бои в железе, и мастер-классы по крашению ткани, прядению, и гадание на рунах.

—Человек будет заходить в локацию «Легенды викингов» и полностью погружаться в этот мир. Да и норвежцы вполне себе могут оказаться потомками какого-нибудь Харальда Сурового, так что все будет почти по-настоящему, как в то время. Эти клубы заточены на аутентичность – вот на платье шовчик, он прошит так, как это было прошито тогда, – рассказывает Анна.