В Кенозерье появились гигантские муравьи

В Кенозерском национальном парке завершился масштабный проект по строительству арт-объектов на «Тропе муравейников», детском пешеходном маршруте в деревне Морщихинская Каргопольского района.

В Кенозерском национальном парке завершился масштабный проект по строительству арт-объектов на «Тропе муравейников», детском пешеходном маршруте в деревне Морщихинская Каргопольского района.

Командой «Сборная Тайболы» построено более десятка масштабных фигур, иллюстрирующих установленные на тропе информационные стенды и рассказ экскурсовода. Теперь гостей нацпарка ждут шерстистый носорог, лось, лиса и зайцы, бобёр, сова, медведица с медвежонком, стоянка древнего человека, самолёт «Ли-2», три указателя в виде местных птиц и, конечно, гигантские муравьи! Размеры многих скульптур превышают 3-4 метра в длину или высоту. Модель самолета выполнена в масштабе 1:4, а его пропеллеры вращаются благодаря силе ветра. На сегодняшний день это самый масштабный проект подобного рода в Архангельской области.

В работе над проектом приняли участие художники и строители «Тайболы» Александр Менухов, Даниил Власов, Николай Терентьев, Илья Кузубов, Николай Выморков, Алексей Маклаков и Клара Джафарова, а также волонтёры Кенозерского нацпарка.

«Сотрудничество с Кенозерским национальным парком прошла на высоком уровне. Я уверен, что скульптуры привлекут внимание туристов и станут достопримечательностью, которой будет гордиться Кенозерье и вся Архангельская область. В ближайшее время мы сосредоточим силы на строительстве фестиваля. Думаю, что «Тайбола-2017» обязательно удивит гостей и «юбилейными» арт-объектами», - рассказал организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов.

«Тропа муравейников» - простой и непродолжительный (~3 км) экологический маршрут, знакомящий гостей каргопольского сектора Кенозерского национального парка с разнообразием местной флоры и фауны. Тропа начинается буквально от порога визит-центра в деревне Морщихинская и ведёт через луг (бывший аэродром) в лес, через болотце, дважды пересекает живописный ручей, выходит к озеру, и замыкает кольцо по берегу Лекшмозера. По всему маршруту - «обыкновенная северная красота» и повышенное количество муравейников, откуда, собственно, название. В ближайшее время Кенозерский парк планирует обновить мостки, сделав прогулку по тропе ещё более приятной и доступной. Между тем, всё уже вполне доступно - поезжайте и посмотрите», - рассказал участник «Сборной Тайболы» Николай Выморков.