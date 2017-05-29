В Архангельске наградили победителей фестиваля «Солнечный круг»

Особенность этого фестиваля в том, что его участниками становятся воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями здоровья.



В этом году фестиваль собрал более 440 детей и 200 педагогов учреждений из 18 муниципальных образований региона. Его темой в этом году стало 80-летие Архангельской области.

В течение конкурсного дня дети демонстрировали свои таланты в шести номинациях: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, художественном слове, хореографии, вокале и игре на инструментах.

Дипломы участникам фестиваля и награды победителям в каждой из номинаций вручила заместитель начальник управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей министерства труда, занятости и социального развития Светлана Маневская.

—Все ребята талантливые и успешные, и очень непросто было выбирать лучших из лучших, – призналась Светлана Маневская.

Она поздравила детей с наступившими каникулами и пожелала детям за лето набраться сил и здоровья перед новым учебным годом, - сообщает пресс-служба правительства области.