В Гостиных дворах пройдёт выставка фотографии Вадима Гиппенрейтера

Выставка легенды отечественной фотографии Вадима Гиппенрейтера «Заповедная Россия» откроется в Гостиных дворах 7 июня в 17:00.

Вадим Гиппенрейтер – один из основателей, и ярчайший представитель отечественной школы пейзажной фотографии, кавалер Ордена Почета, Почетный член Союза Фотохудожников России. За свою жизнь он, без преувеличения, прошел с фотокамерой всю страну, запечатлев ее уникальность и живописность. Красота природы большой страны всегда была ключевой темой в творчестве мастера. Природа для Гиппенрейтера – не просто пейзаж, это естественная среда обитания, источник вдохновения и определенная культура восприятия целостности мира и человека.

«Заповедная Россия» – это ретроспектива более шестидесяти уникальных крупноформатных работ, на которых запечатлены красоты и разнообразие нашей родины, снятые автором в течение многих десятилетий своей творческой деятельности.

Выставочный проект приурочен к 100-летию со дня рождения автора, который известен не только своими заслугами в области фотографии, но и тем, что стал первым чемпионом СССР по скоростному спуску (1937) и первым человеком, спустившемся на горных лыжах с вершины Эльбруса (1939).Знаково, что Архангельском краеведческом музее выставка будет показана в год экологии и особо охраняемых природных территорий.