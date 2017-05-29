В столице Поморья иностранные студенты приняли участие в фестивале "Шар дружбы"

«Мы познакомились с религиями, культурами и историями других стран. Я научился готовить русский борщ!» – поделился Эльдар Девликамов, студент ВИШ САФУ.
По словам организаторов, многие иностранные студенты грустят о доме, поэтому темой закрытия фестиваля стало счастье. Интернациональные команды рассказывали о том, что для них значит быть счастливым: дружить, дурачиться, любить, быть рядом с близкими, ставить цели и стремиться к ним.
«Фестиваль прошел превосходно, была теплая атмосфера. У меня такая замечательная команда, мы будто с детства вместе, хотя с некоторыми я познакомился здесь благодаря этому мероприятию. Я приобрел друзей, давно хотел выступать на сцене, и моя мечта сбылась», – рассказал Хожиакбар Абдуллаев, студент ВШИТиАС САФУ.
В заключение студенты пускали воздушные шары и устроили танцевальный флешмоб на площади перед Интеллектуальным центром – научной библиотекой им. Е. И. Овсянкина, сообщает пресс-служба САФУ.