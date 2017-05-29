В столице Поморья иностранные студенты приняли участие в фестивале "Шар дружбы"

Четыре дня подряд иностранные студенты рассказывали о культуре своих стран, готовили национальные блюда и занимались спортом. В фестивале участвовало пять команд: «Blackstar Mafia», «Плов», «Смурфики», «Пять друзей Даши», «Счастье».

«Мы познакомились с религиями, культурами и историями других стран. Я научился готовить русский борщ!» – поделился Эльдар Девликамов, студент ВИШ САФУ.

По словам организаторов, многие иностранные студенты грустят о доме, поэтому темой закрытия фестиваля стало счастье. Интернациональные команды рассказывали о том, что для них значит быть счастливым: дружить, дурачиться, любить, быть рядом с близкими, ставить цели и стремиться к ним.

«Фестиваль прошел превосходно, была теплая атмосфера. У меня такая замечательная команда, мы будто с детства вместе, хотя с некоторыми я познакомился здесь благодаря этому мероприятию. Я приобрел друзей, давно хотел выступать на сцене, и моя мечта сбылась», – рассказал Хожиакбар Абдуллаев, студент ВШИТиАС САФУ.

В заключение студенты пускали воздушные шары и устроили танцевальный флешмоб на площади перед Интеллектуальным центром – научной библиотекой им. Е. И. Овсянкина, сообщает пресс-служба САФУ.