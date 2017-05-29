Власти пообещали Северному округу небольшой ремонт В этом году в столице Поморья планируют отремонтировать 53 внутриквартальных и внутридворовых проезда. Четыре из них находятся в Северном округе: это территории вдоль пятого и шестого домов на улице 40 лет Великой Победы, между домами № 64/1 и 64/2 на улице Партизанской, проезд между домами № 33/1, № 33/2, а также № 37/2 на улице Ильича и дорога от улицы Химиков до 27-го здания на улице Кировской. Всего на ремонт городских внутриквартальных и внутридворовых проездов общей площадью около 54,5 тысяч квадратных метров из городского бюджета выделено 60 миллионов рублей. Нашли ошибку? Выделите текст,

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