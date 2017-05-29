Утраты недели: Владимир Ильин и Дмитрий Горяшин

На этой неделе Архангельская область потеряла двух ярких граждан. В Архангельске ушел из жизни бывший многолетний глава облспорткомитета Владимир Ильин, в Северодвинске скончался директор первой промгимназии Дмитрий Горяшин.

Владимир Алексеевич Ильин всю свою жизнь посвятил спорту. Мастер спорта по конькобежному спорту после завершения профессиональной карьеры перешел на тренерскую работу. С 1994 по 2005 гг. он возглавлял областной спорткомитет. Этот период стал настоящим расцветом русского хоккея в Архангельской области. В это время на берегах Северной Двины прошло два чемпионата мира по хоккею с мячом среди национальных сборных, два международных турнира на призы Правительства России, шесть розыгрышей Кубка европейских чемпионов, появились юношеские турниры на призы главы администрации Архангельской области и "Vodnik open", а команда "Водник" выиграла все, что можно было на клубном уровне. Во всем этом немалая заслуга Владимира Алексеевича.

Владимир Ильин получил звание заслуженного работника физической культуры РФ, был отмечен рядом государственных и спортивных наград. Спортсмену и тренеру было 68 лет.

В Северодвинске на этой неделе обсуждали безвременную кончину директора промгимназии № 1 Дмитрия Горяшина. ИА "Беломорканал" отмечает: "Дмитрий Александрович отдал работе в системе образования 26 лет. В 2010 он возглавил новое учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возрастов - прогимназию № 1. Сегодня это учебное заведение является одним из самых престижных учреждений образования Северодвинска. За добросовестный труд, значительный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения Дмитрий Александрович неоднократно поощрялся городским управлением образования, награждён Почётной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации. В 2014 году был признан победителем областного конкурса «Лидер в образовании - 2014».

Дмитрий Горяшин скончался после тяжелой болезни в возрасте 51 года. Прощание с ним состоится 6 июня с 12 до 13 часов во Владимирской церкви Северодвинска по адресу ул. Лебедева, 16.