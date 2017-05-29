Полиция проводит операцию "Стоп, мошенник!"

2 июня житель Онеги 1956 года рождения поверил уловкам аферистов. Неизвестный злоумышленник позвонил мужчине и сообщил о случайном выигрыше, попросив назвать реквизиты его банковской карты.

В дальнейшем никакого выигрыша перечислено не было, а с карты потерпевшего были списаны денежные средства в сумме свыше шести с половиной тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, помнить о рисках дистанционного перевода денежных средств незнакомым людям за покупки в сети Интернет, а также необходимости держать в тайне реквизиты своих банковских карт. Перед тем, как отреагировать на звонки или смс-сообщения, поступившие от неизвестных лиц, проверьте информацию, обратившись по официальным телефонам в банковские учреждения или к своим близким родственникам. Предупредите знакомых вам пожилых людей о действиях аферистов.

С 29 мая по 12 июня в регионе проводится профилактическая акция «Стоп-мошенник», призванная напомнить людям о наиболее распространенных видах мошенничества и способах защиты от них. УМВД России по Архангельской области разработана специальная листовка, информация в ней поможет людям не стать жертвами мошенников.