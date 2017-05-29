Ветер северо-западный и западный. Температура днем +7,+12°, сообщает Севметео.
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Новости дня
Власти пообещали Северному округу небольшой ремонт
Безработный житель Архангельска хранил неизвестный наркотик
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Понедельник, 5 июня, 03:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/04/51099.html
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Где лето? В Поморье снова пройдут дожди
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, почти на всей территории региона выпадут осадки.
Ветер северо-западный и западный. Температура днем +7,+12°, сообщает Севметео.
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Главное
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