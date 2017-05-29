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Где лето? В Поморье снова пройдут дожди

Где лето? В Поморье снова пройдут дожди
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, почти на всей территории региона выпадут осадки.

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