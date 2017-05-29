В Соломбале ликвидированы три несанкционированные свалки

2 июня три свалки были ликвидированы благодаря усилиям жителей, управляющих компаний, подрядных организаций и администрации Соломбальского округа.

Переулок Широкий. Каждый год здесь образуется несанкционированная свалка. Сегодня работники УК «Метелица», активные жители расположенных рядом деревянных домов, сотрудники Соломбальской коррекционной школы, дворники подрядной организации ИП Синкевич вооружились лопатами, граблями, мусорными мешками и навели порядок, убрав около 20 кубометров мусора.

Вторая свалка находилась в сквере на пересечении ул. Валявкина и пр. Никольский. Совету инвалидов Соломбальского округа и юным соломбальцам – участникам военно-патриотического клуба «Орден» при поддержке администрации округа пришлось изрядно потрудиться, чтобы навести в сквере чистоту и порядок.

Головная боль для поселка Кемского – несанкционированный сброс бытовых отходов жителями, не заключившими договор со специализированными предприятиями на вывоз ТБО. Одна из таких свалок образовалась на пересечении улиц Литейной и Кемской. Генеральной уборкой на этом участке занялись сотрудники УК «Деревянный город», активисты Молодой гвардии и жители Кемского поселка, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.