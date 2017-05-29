Акция "Литературная ночь" в Архангельске будет приурочена к Дню рождения А.С. Пушкина Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» впервые присоединяется к всероссийской акции «Литературная ночь», которая пройдет 5 июня в преддверии Дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина и Дня русского языка. Акция пройдет 5 июня в Усадебном доме Е.К. Плотниковой (ул. Поморская,1) с 18 до 22 часов. Программа: 18.30. Киноклуб «Синематика». «Пиковая дама» в истории кинематографа. Вступительное слово Натальи Козловой (Зал исторической живописи, 2 этаж). 19.00 «Гении романтизма. Пушкин и Брюллов». Лекция Дарьи Эрдман (Белый зал, 2 этаж). 19.45. «Архангельск пушкинской поры». Авторская экскурсия Татьяны Зелениной (Галерея, 1 этаж). 20.30. «Христианские образы в русской литературе». Лекция доктора филологических наук, профессора Ларисы Ненашевой (Белый зал, 2 этаж). 21.15. «Дама Пик. Загадка портрета Рослина». Выступают участница музейного проекта «Муза» Сабина Корельская и Поморский камерный ансамбль (Белый зал, 2 этаж). Весь вечер: • Киноклуб «Синематика» (Зал акварельного портрета, 2 этаж)

• Игротека «Тройка, семерка, туз…» (Зал «Святые шестидесятые», 2 этаж)

• «Стихи и рифмы». Игра в слова (Зал портрета середины XIX века, 2 этаж)

• Выставка книг «Наш Пушкин» (Зал портрета середины XIX века, 2 этаж)

• Литературное кафе «Апельсин» («буфет», 1 этаж) Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 10:34