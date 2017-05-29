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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/03/51086.html

Общество

3 июня в Архангельской области ожидается северный ветер и дождь

3 июня в Архангельской области ожидается северный ветер и дождь
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дожди, на востоке области местами сильные.

Ветер северный и северо-западный, на юго-востоке области юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки 0,-2°; днем +7,+12°, - сообщает Северное УГМС.

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