Молодые семьи Поморья заняли призовые места на Международном фестивале

Семьи из Архангельской области и специалисты областного центра поддержки молодой семьи приняли участие в Международном фестивале семейного творчества «Полярные звёзды», который проходил в мае в Мурманске.

Его цель –повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, а также обеспечение культурного обмена среди семейных творческих коллективов России и зарубежных стран. Представители центра поделились опытом работы с участниками фестиваля по организации совместной творческой деятельности в семейном коллективе.

Семьи же приняли участие в конкурсе, который проводился по нескольким номинациям: хореография, вокал, театральный жанр, фольклор, цирк, эстрада, оригинальный жанр и др. Архангельская область выступила на высоком уровне.

Так, Вешняковы-Строгановы из Новодвинска заняли первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Они представили продукцию народных ремёсел собственноручного изготовления (лоскутное шитьё, вышивку, народные куклы, берестяные изделия), которая покорила жюри.

Семейный коллектив Морозовых «ДЭЮВО–денс» из города Няндомы (клуб «Созвездие») занял почётное второе место в номинации «Хореография». Всех участников фестиваля наградили дипломами и памятными сувенирами.