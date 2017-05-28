В Азербайджане появится теплица «Поморье»

В Республике Азербайджан появится теплица «Поморье». Выращенная в ней овощная продукция будет поставляться в Архангельскую область.

По словам министра АПК и торговли региона Ирины Бажановой, эта инициатива азербайджанской стороны стала одним из итогов встречи делегации республики с представителями торговых сетей и предприятий Архангельской области. Также стороны договорились о заключении договоров поставки между торговыми организациями Поморья и азербайджанскими производителями сельскохозпродукции.

—Ожидаем, что эта продукция будет качественной и вкусной, – отметила Ирина Бажанова. – Вместе с тем, стоит задача достичь того, чтобы благодаря прямым поставкам она предлагалась жителям региона по доступным ценам.

Напомним, что в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым глава Имишлинского района Вильям Гаджиев предложил для более успешного продвижения продукции обоих регионов открыть торговый дом Азербайджана в Архангельске и создать аналогичную структуру в Имишлинском районе Республики, - сообщает пресс-служба правительства области.