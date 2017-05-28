Архангелогородцы смогут оплачивать проезд банковскими картами

В ближайшее время система электронной оплаты проезда будет запущена в тестовом режиме на автобусах маршрута № 60.

В планах предоставить возможность всем горожанам, а не только льготникам, воспользоваться системой оплаты проезда в безналичной форме с использованием электронного проездного.

Проект планируется запустить до 1 июля. Для этого будут установлены 14 стационарных валидаторов в автобусы маршрута № 60. Это позволит оплачивать проезд по банковским картам, а также коммерческим проездным и социальным картам.

На сегодняшний день 335 архангельских автобусов оснащены валидаторами, это составляет 83 % от общего количества транспортных средств, используемых на муниципальных маршрутах, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Напоминаем горожанам, в случае отсутствия валидатора вы можете бесплатно воспользоваться услугами автобуса, предъявив социальную транспортную карту. При этом на сегодняшний день случаев обращения горожан, имеющих льготы, по отказу в бесплатном проезде не поступало, - подчеркнул начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.