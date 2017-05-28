Температура воды в Северной Двине сейчас не превышает шесть градусов, скорость течения до 1,45 метра в секунду. Эти условия делают нахождение в воде смертельно опасным, предупреждает пресс-служба администрации города.
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Пятница, 2 июня, 16:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/02/51075.html
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В Северной Двине купаться запрещено, напоминает мэрия
В местах массового отдыха горожан скоро будут установлены предупреждающие знаки.
Температура воды в Северной Двине сейчас не превышает шесть градусов, скорость течения до 1,45 метра в секунду. Эти условия делают нахождение в воде смертельно опасным, предупреждает пресс-служба администрации города.
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